Fabrizio Romano, parlando del futuro di Theo e Maignan, ha assicurato sulla loro permanenza al Milan a dispetto di quanto si è letto per mesi.

Maignan andrà via, così come Theo. Quante volte abbiamo letto queste frasi, quante volte abbiamo sentito questo ritornello stonato nelle nostre orecchie. Il Milan appariva per bocca di molti un discount dal quale poter comprare a poco prezzo, come se ci trovassimo dinanzi a una svendita per fallimento. I fatti hanno smentito e smentiscono con sempre maggiore autorevolezza chi ha sostenuto tali convinzioni. Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, ha scritto un editoriale molto interessante su Theo e Maignan sulle colonne di Caught Offside’, svelando alcuni importanti retroscena sul futuro dei due francesi del Milan.

Theo e Maignan restano al Milan

Il noto esperto di mercato ha rivelato che “si prevede che Maignan e Hernandez restino al Milan, sono stati molto chiari per mesi e questo non è cambiato. Solo proposte folli possono cambiare la storia e nessuno ha nemmeno contattato il Milan quest’estate nonostante i molti collegamenti sulla stampa. Il Milan è molto rilassato, questi sono giocatori chiave per loro e la situazione è sotto controllo. Nonostante le voci, quello che so è che il Bayern non sta lavorando all’accordo Maignan, e il Bayern non sta lavorando all’accordo Hernandez: è semplicemente così”.

Theo Hernandez

Milan merita rispetto

Fabrizio Romano, nel proprio editoriale, non ha risparmiato un piccolo e nemmeno troppo velato accenno di critica per coloro che troppo spesso hanno denigrato il Milan. Ha tenuto infatti a precisare che “il Milan meriti più rispetto, perché i suoi giocatori sono stati costantemente accostati a club senza alcuna offerta o approccio formale. Ma la realtà è che il Milan non ha bisogno di vendere per acquistare, lo hanno detto chiaramente anche in pubblico più volte”.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG