Il Milan non aspetta Fofana, pur ritenendolo al primo posto della propria lista desideri. Il centrocampista francese si è promesso da tempo al Club di Via Aldo Rossi, trovando un’intesa sul contratto. C’è da trovare, cosa di non poco conto, l’intesa con il Monaco che nonostante la scadenza del contratto del francese sia alle porte, cerca in tutti i modi di monetizzare quanto più possibile. Il Milan, dal canto suo, valuta alternative e nelle ultime ore è emerso il nome di Koné del Monchengladbach. Roland Virkus, direttore sportivo del club tedesco, ha parlato del futuro del giocatore ai microfoni di ‘Kicker’, svelando degli importanti retroscena in merito.

Apertura alla cessione

Roland Virkus ha fornito senza dubbio un assist molto interessante al Milan che, nelle ultime ore, ha mostrato interesse nei riguardi di Koné. Ai microfoni di ‘Kicker’ ha difatti affermato che “Koné ci ha detto abbastanza presto che gli sarebbe piaciuto lasciare il club. Ma anche lì non c’è movimento. Stiamo guardando i Giochi Olimpici e poi dobbiamo vedere cosa succede. Se succede qualcosa, lo ascolteremo. Ma senza la pressione di doverlo fare, alla fine deve funzionare per tutte le parti” .

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Costi e valutazioni

Il Milan valuta il colpo, senza ombra di dubbio. Lo fa senza affanno, senza fretta, anche perché è convinto che si possa sbloccare a breve la trattativa per Fofana. Il 1° agosto il giocatore francese farà rientro al Monaco dopo le vacanze e non è da escludere possa forzare maggiormente la mano con il club per spingerlo ad accettare la proposta del Milan. Koné può liberarsi per 15 milioni, cifra senza dubbio interessante e su cui il Milan ci farà un pensiero serio solo dopo la vera parola fine sulla trattativa per Fofana.

