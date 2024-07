Malick Thiaw avrebbe chiamato Tonali per avere informazioni sulla vita al Newcastle. Il futuro del tedesco appare sempre più incerto.

Nel fervente scenario del calciomercato estivo, la danza delle maglie tra i calciatori si fa intensa e carica di aspettative. Tra questi movimenti, spicca quello che vede protagonista Malick Thiaw, difensore centrale del Milan, il cui nome è stato recentemente accostato a un trasferimento al Newcastle. Questa possibile trattativa incarna non solo le dinamiche del mercato ma getta anche luce sulle strategie future dei club coinvolti. Nelle ultime ore radio mercato, in particolare Hitc.com, ha rivelato che il difensore tedesco fosse a un passo dal diventare un giocatore del Newcastle. Sul tema è intervenuto l’agente di Thiaw a fare chiarezza, smentendo categoricamente ogni voce relativa al suo addio al Milan. Alessandro Schiavone, giornalista del ‘The Sun’, ha però rivelato un dettaglio che può ribaltare tutto, ancora una volta.

Thiaw chiama Tonali

Alessandro Schiavone, attraverso un post sul proprio profilo X, ha rivelato che “Thiaw e Tonali, che hanno stretto un’amicizia durante la loro unica stagione insieme al Milan nel 2022/2023, sono stati in contatto di recente. Il tedesco ha chiesto a Sandro della vita al Newcastle, del meteo, del campo di allenamento, degli allenamenti di Howe. Malick è entusiasta all’idea di giocare in Premier League. La trattativa dovrebbe andare avanti, ma solo una volta che il Milan avrà completato l’acquisto di Pavlovic dal Salisburgo. Il Milan vuole 40 milioni di euro fissi più maggiorazioni e valore di rivendita”.

Malick Thiaw

In arrivo plusvalenza monstre

Il Milan potrebbe dunque incassare a breve una plusvalenza di enorme portata. Thiaw fu acquistato il 29 agosto 2022, sotto le gestione Maldini per 5 milioni di euro dallo Schalke 04. A distanza di due anni i rossoneri potrebbero ricavare una plusvalenza di almeno 35 milioni, che darebbero rinnovata vigoria al bilancio, già ampiamento in attivo, e offrirebbero risorse fresche per mettere a segno gli ultimi colpi di mercato per definire la rosa di Fonseca. Tra questi figurano certamente Fofana, Pavlovic, Emerson Royal e Samardzic.

