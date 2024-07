Carlo Pellegatti ha commentato l’attuale stato di forma palesato da Saelemaekers affermando di augurarsi resti al Milan.

Il Milan di Fonseca inizia a convincere, seppur sia solo il calcio di luglio in cui nulla di serio è in palio. La squadra inizia però a palesare ingranaggi, automatismi e solidità che, al netto di alcune sbavature su cui lavorare, suggerisce che la prossima stagione potrà vedere un Milan protagonista sia in Italia che in Europa. Sugli scudi si è evidenziato senza dubbio Saelemaekers, il belga che sarebbe dovuto essere riscattato dal Bologna e che il Milan avrebbe dovuto cedere quasi al miglior offerente. Nei fatti invece è il migliore in campo, ha incassato inoltre anche gli elogi e i complimenti di Fonseca. Carlo Pellegatti, ai microfoni di Radio Rossonera, ha espresso un giudizio senza dubbio in merito al suo futuro.

Ci vuole coraggio per vendere Saelemaekers

Carlo Pellegatti è rimasto stregato da Saelemaekers, seguendo la scia emotiva di Fonseca. Il giornalista di fede rossonera ha infatti dichiarato che “bisogna essere coraggiosi per venderlo. In questo momento, all’unanimità, è il giocatore migliore in campo. Se mi chiedete quando gioca dico: sempre. Esce Leao o Pulisic, mi entra lui. È un giocatore fondamentale anche dall’inizio”.

Alexis Saelemaekers

Il Milan che piace

Carlo Pellegatti si è soffermato, oltre che su Saelemaekers, anche sulla prestazioni di altri singoli che ben hanno fatto contro il Manchester City. In particolare ha fatto i “complimenti a Colombo e Nasti. I migliori in campo sono giocatori che non siamo sicuri di vedere tra un mese, sembra paradossale. Chukwueze a volte sembra egoista, ma anche l’anno scorso a San Siro aveva messo palloni intelligenti in area. Vittoria importante, perché quando vinci puoi lavorare più tranquillo”.

