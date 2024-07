Il Galatasaray avrebbe offerto un ricco contratto a Calabria per convincerlo a lasciare il Milan. Ecco la risposta del capitano rossonero.

È un periodo di fervente speculazione per i tifosi e gli addetti ai lavori del calcio milanese, in particolare riguardo il futuro di Davide Calabria, difensore e capitano del Milan. Cresciuto nel vivaio rossonero, Calabria si trova ora in una situazione contrattuale delicata, con il suo accordo con il club in scadenza al termine della stagione corrente. Questo ha alimentato le voci su un possibile addio nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Matteo Moretto, attraverso un post sul proprio profilo X, ha svelato importanti novità in merito al futuro di Calabria al Milan.

La tentazione dalla Turchia

Matteo Moretto ha svelato, attraverso un post sul proprio profilo X, che “Il Galatasaray ha offerto a Calabria un contratto più alto di quello attuale al Milan ma il giocatore ha rifiutato”. Dimostrazione netta ed evidente di quanto sia forte il legame tra Davide Calabria e il Milan nonostante qualche tentennamento in merito al rinnovo del contratto in scadenza nel 2025.

Davide Calabria

Capitolo rinnovo

Il contratto attuale di Davide Calabria, che lega il capitano al Milan, è in scadenza a giugno 2025, creando una situazione di incertezza per il futuro del giocatore. Attualmente, il difensore percepisce un ingaggio annuo di 2 milioni di euro, cifra su cui si concentra il dibattito per il rinnovo. Il desiderio di Calabria sarebbe quello di ottenere un adeguamento salariale che rifletta il suo ruolo e il suo contributo alla squadra. D’altra parte, la dirigenza del Milan sembra propensa a offrire un prolungamento del contratto di due ulteriori anni, mantenendo però invariato l’attuale stipendio del giocatore.

