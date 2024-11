L’attaccante belga, nonostante il ricco ingaggio percepito, è fuori rosa: il club rossonero finora non è riuscito a trovargli una destinazione.

Il caso di Divock Origi al Milan emerge come uno degli esempi più emblematici di come un talento indiscusso possa trovarsi a un bivio nella sua carriera.

L’attaccante belga, dopo una prima stagione al di sotto delle aspettative con la maglia rossonera, si trova ora a dover valutare il proprio futuro, con la possibilità di un cambio di scenario già nella prossima sessione invernale di calciomercato.

Delusione assoluta

Il passaggio di Divock Origi al Milan, avvenuto a parametro zero, non ha neanche lontanamente rispecchiato le aspettative generate al momento della firma. Il rendimento dell’attaccante durante la stagione 2022-2023 è stato molto al di sotto delle aspettative: 2 gol e 1 assist in 36 partite. Dopo un prestito al Nottingham Forest, che non ha contribuito a rilanciare le sue quotazioni, Origi è tornato a Milanello ma è certamente fuori dal progetto.

Prospettive future

Ad inizio stagione Ibrahimovic aveva dichiarato che si sarebbe allenato col Milan Futuro ma di fatto non si è mai visto. Il club rossonero spera in una cessione per risparmiare di pagargli lo stipendio da 4 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2026.

Le ultime novità

Secondo Ficherio.com, il futuro di Origi potrebbe prendere una svolta decisiva grazie all’interesse manifestato dal Siviglia. Questa opportunità rappresenterebbe per l’attaccante belga non solo una nuova sfida in un campionato estero ancora inesplorato, la Liga, ma anche la possibilità di rilanciarsi a livelli competitivi di alto profilo. Il trasferimento potrebbe concretizzarsi a titolo gratuito ma l’attaccante dovrà abbassarsi non poco lo stipendio.

Leggi l’articolo completo Milan alle prese con il caso Origi: spunta una nuova possibilità, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG