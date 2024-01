Milan Atalanta 1-2: Koopmeiners fa godere Gasperini, Leao non salva Pioli. Decide la doppietta dell’obiettivo della Juve

L’Atalanta fa l’impresa a San Siro battendo il Milan in rimonta nei quarti di finale di Coppa Italia grazie ad una doppietta di Koopmeiners (45’+2′ e 59′ su rigore), obiettivo di mercato della Juve.

A Pioli non è bastato il gol del vantaggio di Leao (45′) per evitare la sconfitta e l’addio alla competizione. La squadra di Gasperini affronterà la Fiorentina in semifinale.

