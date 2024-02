Milan-Atalanta, Leao carico a Milanello: ha confidato questo ai compagni in vista della gara di questa sera a San Siro

La gara di questa sera tra Milan e Atalanta sarà molto importante anche per Rafael Leao. L’esterno portoghese, che non segna in campionato dal 23 febbraio contro il Verona, è apparso molto carico a Milanello.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il classe ’99 ha confidato ai compagni di voler trascinare la squadra alla vittoria magari tornando anche a timbrare il cartellino. L’obiettivo è il secondo posto.

The post Milan Atalanta, carica Leao: ha confidato questo ai compagni a Milanello appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG