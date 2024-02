Milan-Atalanta, Veronica Baldaccini, nota giornalista, ha analizzato la sfida di questa sera a San Siro: le sue dichiarazioni

Ospite a Sky, Veronica Baldaccini ha parlato così della gara tra Milan e Atalanta:

PAROLE – «Tra Milan e Atalanta è sempre stata una sfida particolare, mai banale o scontata, tra due squadre simili e che propongono un gioco offensivo. Per Pioli i nerazzurri sono stati spesso uno spartiacque, come il 5-0 o il ritorno in Champions nel 2021, ma questa sera sarà, ancora una volta, tutta un’altra storia. Vedo bene De Ketelaere, può dimostrare il suo valore in quello che era il suo stadio l’anno scorso, è cresciuto in maniera importante in questi mesi».

