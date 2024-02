Milan Atalanta, la moviola della Gazzetta dello Sport: «Rigore per la Dea discutibile, i rossoneri reclamano due penalty»

Ieri sera a San Siro il Milan non è riuscito ad andare oltre l’1-1 contro l’Atalanta. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sugli episodi da moviola.

Il rigore che Orsato concede alla squadra di Gasperini dopo revisione al monitor lascia molti dubbi per quanto riguarda l’intensità del contatto. Al 36′ il tiro di Leao impatta il braccio di Holm che però è lungo il corpo e per questo non punibile così come la spinta leggera di Ederson a Pulisic al 23′ st.

