Milan Atalanta, tre dubbi per Gasperini: e il ballottaggio più importante è in attacco! La probabile formazione

Gasperini pensa alla formazione migliore per la sfida contro il Milan anche in vista dei tanti impegni della Dea.

In difesa nessun dubbio con Scalvini-Djimsiti-Kolasinac davanti a Carnesecchi. Il primo ballottaggio sarà tra Holm e Zappacosta. Pasalic ha voglia di segnare contro la sua ex squadra ma Koopmeiners è molto in forma. Il grande dubbio, come riportato da calciomercato.com, è tra Miranchuk e Scamacca per il posto da titolare vicino a De Ketelaere.

