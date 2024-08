L’Atletico Madrid di Simeone ha fatto una prima offerta al Milan per Bennacer. Ecco i dettagli della proposta e la risposta rossonera.

In queste ultime ore di fervente mercato calcistico estivo, il nome di Ismael Bennacer emerge tra i possibili movimenti che potrebbero scaldare ulteriormente l’atmosfera. L’interesse per il centrocampista algerino del Milan da parte di squadre estere non è una novità, ma ciò che aggiunge un tassello intrigante alla vicenda è la concreta proposta giunta dalla Spagna, nello specifico dall’Atletico Madrid. Questo interesse dei Colchoneros mette sul tavolo delle trattative una possibilità di cessione che potrebbe modificare l’equilibrio di forze all’interno della rosa del Milan, a poche ore dalla chiusura del mercato.

Un interesse dalla Spagna

Il Milan, impegnato a bilanciare le proprie esigenze tra rafforzamenti e possibili cessioni, ha ricevuto una proposta dall’Atletico Madrid per Ismael Bennacer. L’offerta del club spagnolo prende la forma di un prestito, un’opzione che in teoria lascerebbe aperto un futuro ritorno del giocatore in rossonero. Tuttavia, il Milan sembra disposto a considerare questa opzione solo se si tratti di un prestito oneroso, ovvero una formula che prevede una compensazione economica per il prestito stesso.

Le condizioni del Milan

Come in ogni trattativa, le condizioni poste sono essenziali per la conclusione dell’accordo. La proposta dell’Atletico Madrid deve quindi inquadrarsi in un contesto che soddisfi le richieste del Milan. L’apertura al prestito oneroso mostra una flessibilità da parte del club milanese, ma anche la volontà di tutelare il proprio investimento nel giocatore. Inoltre, il Milan, conscio dell’importanza di gestire con attenzione la propria rosa, valuta con cura ogni potenziale uscita, considerando anche gli scenari futuri e le alternative disponibili sul mercato.

Confermato, l’Atletico Madrid ha chiesto Bennacer in prestito al Milan (prima chiamata @MatteMoretto) Info @cmdotcom: Milan può aprire solo se oneroso — Daniele Longo (@86_longo) August 30, 2024

Possibili movimenti futuri

L’addio di Bennacer potrebbe non essere l’unico movimento di rilievo per il Milan in queste ultime ore di mercato. La trattativa con l’Atletico Madrid, infatti, apre la porta a ulteriori sviluppi. Tra le opzioni considerate dal club rossonero in caso di partenza dell’algerino spicca il nome di Adrien Rabiot, il quale, trovandosi attualmente senza squadra, rappresenterebbe una soluzione di notevole interesse per rinforzare il centrocampo. L’eventuale inserimento di Rabiot nella rosa del Milan segnerebbe non solo la sostituzione di Bennacer ma anche un aggiornamento qualitativo e tattico per la squadra, offrendo nuove soluzioni allo schieramento di Paulo Fonseca.

