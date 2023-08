Manca pochissimo all’amichevole tra Milan e Barcellona; gara a cui dovrà rinunciare un calciatore della squadra di Xavi

Nella notte tra oggi e domani, andrà in scena un’altra amichevole per il Milan, stavolta contro il Barcellona. L’allenatore della squadra rivale, Xavi, deve far fronte ad alcune assenze e acciacchi.

Sia Christensen che Gundogan sono usciti doloranti dall’ultimo match giocato contro il Real Madrid. Come riporta il Mundo Deportivo, il danese ha subito soltanto una piccola contusione alla caviglia, dunque ci sarà contro i rossoneri. Discorso diverso per il centrocampista tedesco, che avverte ancora un fastidio alla coscia che, anche se non preoccupa, gli impedirà di partecipare alla sfida.

