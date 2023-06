Le parole di Franco Baresi, leggenda del Milan, sull’addio ai rossoneri del direttore tecnico e bandiera del club, Paolo Maldini

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, la bandiera del Milan Franco Baresi ha parlato dell’addio di Maldini e dei cambiamenti del club. Ecco le sue parole:

ADDIO MALDINI – «La riconoscenza e l’affetto per Paolo ci sarà sempre. Ai tifosi dico che bisogna pensare al bene della società e del club. Lavoreremo tutti in un’unica direzione per il bene della squadra e per raggiungere gli obiettivi»

OBIETTIVI – «Come ha detto Furlani, l’obiettivo è essere competitivi e protagonisti. Il Milan è un grande club, ha una grande storia e le ambizioni non cambiano»

IBRAHIMOVIC – «La sua figura e la sua personalità sono sicuramente importanti, ma non so cosa farà in futuro»

PIOLI – «La relazione tra società e Pioli, già ottima, si rafforzerà perché meglio di tutti conosce le esigenze della squadra».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG