Per la Lazio si riapre il problema con l’indice di liquidità, ecco le tre opzioni in mano a Lotito per sbloccare il calciomercato

Come riferisce Il Messaggero, torna l’incubo indice di liquidità in casa Lazio. I proventi della qualificazione in Champions più quelli per la qualificazione alla Supercoppa Italiana tramite secondo posto (per un totale di 80 milioni di euro circa) saranno iscrivibili a bilancio solo a partire dal prossimo primo luglio.

Si rischia così di avere il calciomercato del Lazio bloccato fino al prossimo 30 giugno, uno scenario non ideale per Sarri. Lotito ha in mano tre opzioni per sbloccare la situazione: anticipare parte dei soldi di tasca sua; farsi anticipare dalla UEFA stessa parte dei proventi; oppure cedere uno o più esuberi. I prossimi giorni saranno decisivi.

