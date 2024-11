A volte la storia si ripete e le vittorie del Milan su Inter e Real Madrid riportano alla mente un’epoca straordinaria che affonda le radici nel profondo della storia rossonera.

Nel cuore dei tifosi del Milan rivive un’emozione che echeggia dal passato, quando i colossi del calcio europeo si inchinavano davanti alla grandezza rossonera.

L’epopea recente, che ha visto il Milan trionfare su due delle squadre più prestigiose del panorama calcistico internazionale, l’Inter e il Real Madrid, con solo poco più di 40 giorni a separare le due vittorie, riporta alla mente un’eco di gloria simile, datata diverso tempo da. All’epoca, così come oggi, il Milan dimostrava la sua superiorità con una serie di prestazioni memorabili che rimangono impresse nella storia.

Le vittorie storiche del Milan

Il Milan di oggi ha saputo incantare i propri sostenitori con due vittorie significative contro l’Inter e il Real Madrid, rispettivamente il 22 settembre e il 5 novembre. Un exploit che si traduce in una risonanza storica con quelle imprese che quasi tre decenni fa segnarono l’epoca d’oro del calcio milanese. Nel settembre di quest’anno, i rossoneri hanno battuto l’Inter per 2-1, risollevandosi dopo un inizio difficile; successivamente, il 5 novembre, hanno stupito l’Europa con un 3-1 sul Real Madrid, manifestando la propria presenza con forza sulla scena internazionale.

L’eco del passato: 1989

Il 1989 rimane annoverato come uno dei periodi più esaltanti nella storia del Milan, con il club che dimostrava la sua superiorità in Europa. La squadra, allora guidata dai talenti straordinari degli olandesi, realizzò qualcosa di simile a quello che è avvenuto recentemente: in poco meno di un mese, riuscì a sconfiggere il Real Madrid con un solido 2-0 a San Siro, grazie ai gol di Rijkaard e Van Basten. Poco dopo, il 19 novembre, fu la volta dell’Inter, superata con un perentorio 3-0, grazie alle reti ancora di Van Basten, insieme a Fuser e Massaro.

Marco Van Basten

Una coincidenza tra passato e presente

La somiglianza tra le due epoche non si limita solamente ai risultati sul campo, ma si estende anche ai dettagli dei protagonisti. Sia nella stagione 1989-90 sia oggi, l’Inter si presentava come la campione d’Italia in carica, con il Real Madrid che deteneva lo stesso titolo in Spagna. Una coincidenza che non fa che arricchire la narrazione intorno alle recenti conquiste del Milan, evidenziando come la storia possa, a volte, ripetersi in modo sorprendentemente preciso.

Leggi l’articolo completo Milan, battute Real Madrid ed Inter in poco più di un mese. L’ultima volta successe tanto tempo fa, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG