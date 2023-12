Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha parlato nella prima puntata di Roots e si è raccontato tra obiettivi e arrivo in rossonero

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha parlato nella prima puntata di Roots e si è raccontato tra obiettivi e arrivo in rossonero. Le sue dichiarazioni:

OBIETTIVI – «Personalmente il Pallone d’Oro: è la cosa più prestigiosa nel calcio. Mi metto questo obiettivo nella testa, così non avrò rimorsi: devo fare tutto per averlo e devo lavorare tantissimo. Vincerlo significherebbe tante cose: aver fatto bene con la tua squadra e con la nazionale».

MILAN – «Quando il Milan mi ha chiamato, non ci ho pensato troppo. Sapevo che loro mi volevano tanto. Penso che il Milan fosse la squadra perfetta per me per lavorare bene. Il talento è qualcosa che puoi avere ma è il lavoro che ti fa diventare la persona e il giocatore che vuoi essere. Qualche volta quando sono sul campo di allenamento mi guardo il logo sul petto e mi dico: ‘Ma io gioco per il Milan’. Poi penso a dov’ero, da a dove vengo: e quando pensi a queste cose vuoi fare sempre di più».

