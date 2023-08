Milan, buone notizie per Pioli: il tecnico sorride per due motivi. Dal mercato e dalle amichevoli, ci sono due note positive per il Milan

Da questa pre-season, il Milan di Pioli dà alcune indicazioni: problemi sì, ma arrivano anche buone notizie. La Gazzetta dello Sport fa un’analisi delle due note positive che giungono in casa rossonera da questa estate di amichevoli e calciomercato.

La prima notizia è lo spirito. Chukwueze sorride in conferenza stampa e non solo, Reijnders ha rifiutato diverse mete per il Milan, idem Musah che all’arrivo non smetteva di sorridere. Spirito positivo nello spogliatoio, che non è da poco.

La seconda riguarda Reijnders. È il giocatore che è spiccato in queste amichevoi estive e che ha conquistato il cuore dei tifosi rossoneri.

The post Milan, buone notizie per Pioli: il tecnico sorride per due motivi appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG