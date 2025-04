In casa Milan si comincia a lavorare per il futuro. DS e allenatore i primi nodi da sciogliere

Archiviata la partita contro la Fiorentina, in casa Milan si comincia già a guardare al futuro. Nei giorni scorsi ci sono state varie discussioni interne per delineare quali saranno i profili idonei sui quali puntare. Tutto sembrava delineato fino a pochi giorni fa, ma potrebbe arrivare a breve la grande sorpresa pronta a scuotere l’ambiente, mentre uno dei big sembra destinato a lasciare Milanello in questa sessione di mercato.

Milan-Paratici: è saltato tutto?

Sembrava tutto fatto fra il Milan e Paratici, la società aveva raggiunto un accordo verbale con il dirigente piacentino, ma sembrerebbe essere saltato tutto. Il motivo sarebbe legato alla squalifica dell’ex Juve, che formalmente finisce il 20 luglio, Paratici non potrebbe quindi essere operativo nella prima metà del mercato e questo non suscita fiducia nella dirigenza rossonera. I piani sembrerebbero quindi essere cambiati, anche quelli relativi al futuro allenatore, in quanto Paratici era già in contatto con alcuni allenatori che, al momento, sarebbero in stand-by.

Sarri e D’Amico pronti per il Milan?

Dopo lo stop della trattativa fra il Milan e Paratici sarebbero diventati sempre più intensi i contatti fra il CEO rossonero Giorgio Furlani e il DS dell’Atalanta Tony D’Amico. L’attuale ds dei bergamaschi non è in scadenza di contratto e la trattativa che lo porterebbe in rossonero non sarà sicuramente facile, ma Furlani ha grandissima stima dell’italoamericano. D’Amico avrebbe suggerito a Furlani di provare a contattare Maurizio Sarri, in quanto secondo l’italoamericano sarebbe proprio l’allenatore toscano il profilo giusto per i rossoneri al momento.

Leggi l’articolo completo Milan, cambia anche l’allenatore: c’è Maurizio Sarri, può arrivare con D’Amico, su Notizie Milan.