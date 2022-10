Milan, Cardinale vuole ottavi e 60 milioni: anche per Leao… Tornare tra le prime sedici di Europa è una necessità

Il Milan vuole battere la Dinamo Zagabria per avvicinare gli ottavi di finale di Champions League. La qualificazione aggiunge quasi venti milioni di euro. Dieci (9,6 per l’esattezza) arriverebbero dal bonus Uefa, a cui andrebbe sommata la quota del market pool (una cifra dipendente dal numero di partite giocate in Champions in rapporto alle altre squadre italiane), e l’incasso al botteghino. Per Milan-Chelsea, ultima partita del girone ospitata a San Siro, il Milan ha raccolto 6 milioni e 818 mila euro. L’incasso complessivo (fase a gironi inclusa) salirebbe a circa 60.

Un budget che diventerebbe utilissimo, per esempio, a sciogliere il nodo Leao: ilrinnovo è un affare ingarbugliato, ma il guadagno Champions aiuterebbe. Così come poter garantire a Rafa un palco per esibirsi con i migliori. Gerry Cardinale punta ad aumentare gli incassi milionari del club, esplorando nuovi territori e nuove collaborazioni commerciali. In sostanza, rendere il Milan sempre più globale: tornare tra le prime sedici d’Europa è anche per questo una necessità. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

The post Milan, Cardinale vuole ottavi e 60 milioni: anche per Leao… appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG