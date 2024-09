Antonio Cassano, ancora una volta, punge Leao. Secondo FantAntonio infatti l’ex rossonero De Ketelaere vale 10 volte il portoghese.

L’ex stella del calcio italiano, Antonio Cassano, noto per non avere peli sulla lingua, ha recentemente sollevato delle questioni riguardanti il Milan e, più specificatamente, di Rafael Leao. Le sue osservazioni sono come sempre condite da parole taglienti, al punto da generare sempre accesi dibattiti. Tutto ciò è avvunuto durante il programma ‘Viva El Futbol’, in cui FantaAntonio non si è risparmiato, ancora una volta.

De Ketelaere vale 10 volte Leao

“De Ketelaere è 10 volte più forte di Leao. Maldini aveva preso un campione, purtroppo però Cardinale dopo 3 minuti gli ha dato il benservito. Questi arrivano dalla luna e vogliono fare i padri padroni. Il calcio è un’altra cosa, non è l’America. In Italia gli incompetenti fanno passare Leao come un fenomeno, e disintegrano De Ketelaere. Contro il Venezia ha chiuso la partita in 30 minuti e quindi è tornato un fenomeno o un fuoriclasse? No, è sempre lo stesso. Un sopravvalutato. Il problema è che il belga dell’Atalanta è un bravo ragazzo, mentre l’altro canta, fa il modello, mette il cappello al contrario, ogni tanto corre, e lo si fa passare come un fenomeno”.

Foto: Gribaudi/Image Sport

Cassano boccia Leao

“Questo è il sesto anno che Leao fa al Milan. Io ho visto un minimo di continuità solo nei 3/4 mesi prima della conquista dello Scudetto, per gli altri 5 anni e mezzo è stato quello che vediamo oggi. Perché dovrei dire che è un campione o un potenziale fuoriclasse se fa sette partite decenti, e poi fa male per gli altri cinque anni? Per me è una cosa inconcepibile. Lui va in campo, saluta la gente, si fa le trecce, poi va a fare il cantante e poi fa il modello, allora vuol dire che fare il calciatore ad alti livelli non è una cosa per lui. È convinto di essere un fenomeno e non lo è”.

