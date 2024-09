Adrien Rabiot avrebbe rifiutato una proposta milionaria del Milan pur di ritornare a giocare in patria. Ecco il clamoroso retroscena.

In un clima dove il calciomercato viene spesso dominato da cifre astronomiche e dai trasferimenti più inaspettati, la scelta di Adrien Rabiot emerge come una narrazione avvincente, rivelando non solo la sua fedeltà al calcio francese ma anche sfidando le aspettative del panorama calcistico internazionale. Sebbene i tifosi del Milan abbiano probabilmente sperato fino all’ultimo di vedere Rabiot vestire la maglia rossonera, il centrocampista francese ha compiuto una scelta radicale, preferendo il ritorno alle origini piuttosto che seguire la sirena di un ingaggio economicamente più vantaggioso.

La decisione di Rabiot

Alla fine ha prevalso il desiderio di rimanere in Francia. Adrien Rabiot, ex calciatore della Juventus e ora svincolato, ha deciso di accettare l’offerta del Marsiglia, nonostante l’interessamento di club di calibro internazionale come il Milan. Questa scelta segna un ritorno alle origini per Rabiot, che ha preferito l’ambiente familiare della Ligue 1 alla prospettiva di un trasferimento in Serie A. La decisione è stata ufficializzata dopo l’arrivo di Rabiot a Marignane, dove è stato calorosamente accolto dalla tifoseria dell’OM, dimostrando così il forte legame che si è istantaneamente creato tra il giocatore e i supporters marsigliesi.

Adrien Rabiot

Un’offerta rifiutata

Ciò che rende particolarmente singolare la scelta di Rabiot è il dettaglio dell’offerta presentata dal Milan, decisamente più vantaggiosa sotto il profilo economico. Il club rossonero avrebbe offerto – scrive Romain Molina ( penna autorevole per il The Guardian, The Ney York Times e la BBC ) – a Rabiot uno stipendio annuo di 7 milioni di euro, una cifra considerevole rispetto ai 2,5 milioni di euro proposti dal Marsiglia. Questo dettaglio è stato rivelato da Romain Molina, giornalista di fama che collabora con diversi dei principali media internazionali, sottolineando come Rabiot abbia privilegiato aspetti personali o di progetto sportivo rispetto alla pura remunerazione economica. Si tratta di una mossa che dice molto sul carattere e sui valori di Rabiot, ponendolo in una luce diversa rispetto a molti altri calciatori che seguono percorsi professionali motivati principalmente da considerazioni finanziarie.

Implicazioni per il futuro

La decisione di Rabiot non avrà solamente un impatto sulla sua carriera, ma anche sulle dinamiche di mercato del calcio internazionale. Questa mossa potrebbe infatti innescare una riflessione più ampia sulle motivazioni che guidano i calciatori nelle loro scelte di carriera, forse indicando un ritorno a valori considerati ormai obsoleti da alcuni, come l’attaccamento a una nazione o a un progetto sportivo specifico. Inoltre, pone il Marsiglia in una posizione di vantaggio nella Ligue 1, avendo assicurato un giocatore di alto profilo senza dover competere sul piano degli ingaggi con le offerte più esose di club stranieri.

