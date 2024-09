Davide Calabria sarà regolarmente a disposizione di Fonseca nonostante la squalifica da scontare. Ecco la motivazione da regolamento.

Nel contesto frenetico e incerto del calcio internazionale, la notizia che Davide Calabria, il valente capitano del Milan, si appresta a calpestare nuovamente il verde di San Siro per la sfida contro il Liverpool suscita un particolare interesse. La felice circostanza deriva da una decisione della UEFA che vede il giocatore “graziato” da una squalifica potenzialmente limitante. Questo evento non solo rinnova le speranze dei tifosi rossoneri ma immette anche un’energia vibrante nella squadra milanese, pronta ad affrontare una sfida di rilievo nel panorama calcistico europeo.

Torna in campo

Dopo aver saltato l’incontro con il Venezia a causa di un lieve problema fisico, Calabria è pronto a riprendere il suo ruolo sul campo al posto di Emerson Royal. Nonostante la prestazione apprezzabile di Emerson nell’ultimo match, Calabria, con l’esperienza e il carisma di capitano, si preannuncia come una presenza decisiva per il Milan. Il suo ritorno non è solo un segnale di forza per la squadra ma rappresenta anche un’opportunità per il calciatore di lasciare il segno in una competizione prestigiosa come la Champions League, scenario già noto al difensore per le partecipazioni precedenti con il club.

Davide Calabria

Calabria “graziato” dalla UEFA

La partecipazione di Calabria al match era stata messa in dubbio a causa di una diffida seguita da un’ammonizione ricevuta durante una partita di Europa League contro la Roma nella stagione passata. Normalmente, una tale circostanza avrebbe comportato una squalifica immediata. Tuttavia, un interessante giro di normative UEFA offre una svolta positiva per il terzino del Milan. Il quotidiano ‘Tuttosport’ rivela che, a seguito dell’eliminazione del Milan dall’Europa League, un articolo specifico del regolamento UEFA prevede l’annullamento automatico della squalifica. Questa norma permette così a Calabria di essere schierato senza restrizioni contro il Liverpool, una notizia che rafforza le opzioni tattiche a disposizione dell’allenatore Paulo Fonseca.

Un rientro criticale

Il rientro di Calabria non soltanto arricchisce la rosa disponibile per Fonseca ma riporta in campo un leader capace di influenzare positivamente il gioco e lo spirito della squadra. In una partita che promette intensità e duelli tattici serrati, la presenza del capitano potrebbe rivelarsi determinante. Inoltre, questo episodio mette in luce l’importanza di conoscere a fondo i regolamenti UEFA, i quali possono influenzare significativamente le dinamiche di squadra e i risultati sul campo.

