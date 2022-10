Il Milan punta agli ottavi di Champions League anche per avere un supporto economico nella situazione rinnovi di contratto

Gli ottavi di Champions League sono un obiettivo importante per il Milan in termini sportivi ma anche economici. I rossoneri mancano dalla fase a eliminazione diretta da ben 7 anni, troppi per un club che in bacheca conta 7 titoli della manifestazione più importante d’Europa. Per spezzare questo ciclo basterà un pareggio all’ultima giornata contro il Salisburgo.

Come riporta il Corriere dello Sport, sarebbe un risultato che garantirebbe delle buone entrate economiche nelle casse del Milan, anche in relazione alla situazione dei rinnovi di contratto. Il club potrà infatti avere più forza di trattare nelle questioni più spinose, in primis quelle di Leao e Bennacer.

