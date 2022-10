Atmosfera infuocata a San Siro per il big match europeo tra Milan e Chelsea. Sono attesi 75mila spettatori

Non mancherà al Milan l’appoggio del dodicesimo uomo in campo questa sera a San Siro. Contro il Chelsea è atteso un altro tutto esaurito in questa stagione che testimonia ancora una volta la vicinanza del popolo rossonero verso la squadra di Stefano Pioli.

Attesi allo stadio 75mila spettatori per un match chiave per la qualificazione agli ottavi di Champions League.

The post Milan Chelsea, tutto esaurito a San Siro: attesi 75mila spettatori appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG