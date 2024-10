Il Milan si prepara ad accogliere l’Udinese domani a San Siro. Fonseca potrebbe rivoluzionare l’undici titolare in occasione della sfida.

Nel mondo del calcio professionistico, la disciplina e il rispetto delle regole sono aspetti fondamentali che ogni squadra deve osservare per mantenere un ambiente sano e competitivo. Recentemente, questi principi sono tornati alla ribalta a seguito di un episodio che ha coinvolto il Milan e il suo allenatore, Paulo Fonseca.

Dopo una sconfitta contro la Fiorentina, il tecnico portoghese ha espresso con decisione il concetto che prima di tutto venga la squadra, poi i singoli. Proprio in questo contesto potrebbero prendere vita scelte di formazioni davvero molto coraggiose.

A San Siro arriva l’Udinese

La squadra di Kosta Runjaic è reduce da una vittoria importante nello scontro diretto contro il Lecce, mentre il Milan deve riscattarsi dopo la sconfitta a Firenze. I rossoneri partono da favoriti in casa propria, ma la pressione potrebbe giocare brutti scherzi. La squadra di Fonseca, infatti, non può più perdere punti se vuole lottare per i primi posti della classifica. La stagione è ancora molto lunga, ma gli impegni sono tanti e le squadre che lottano per un posto in Europa sono molte. I tifosi sono fiduciosi per la sfida di sabato, utile per tornare a sorridere dopo le ultime due trasferte di Leverkusen e Firenze.

Chi sbaglia paga, due big a rischio

Durante una conferenza stampa, Paulo Fonseca ha manifestato il suo malcontento per quanto accaduto in campo durante l’ultima partita. Il tecnico non ha esitato a sottolineare l’importanza della disciplina e del rispetto delle regole, affermando che “nessun calciatore è più importante della squadra. Bisogna prendersi le proprie responsabilità quando si sbaglia”. Tra i giocatori messi sotto accusa, Tammy Abraham è stato quello che ha suscitato maggiori “accuse” da parte di Fonseca. Il calciatore, arrivato nel team nonostante un’annata complicata, è stato accusato di aver messo i suoi interessi personali al di sopra di quelli della squadra, culminando in tre gravi errori: la mancata adesione alle direttive dell’allenatore durante l’intervallo e una gestione scorretta del rigore. Per queste ragioni, Abraham e il suo compagno di squadra Tomori, colpevole di aver compromesso la designazione del rigorista, saranno relegati in panchina nella prossima partita contro l’Udinese come forma di punizione e monito per l’intero team.

Tammy Abraham

Possibili cambi radicali

L’atteggiamento risoluto di Fonseca introduce l’ipotesi di una rivoluzione all’interno della formazione del Milan per il prossimo incontro. Dopo essersi sentito tradito da alcuni elementi della squadra, l’allenatore lascia intendere la possibilità di rivoluzionare l’11 iniziale, segnalando che nessuno è al sicuro. Tra le file rossonere cresce quindi la tensione, in attesa di scoprire quali saranno le scelte definitive di Fonseca per ristabilire l’ordine e la disciplina persi.

