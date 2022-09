Il Milan è molto vicino all’acquisto di Sergino Dest. Arriva dal Barcellona in prestito con diritto di riscatto

Il Milan ha trovato il sostituto di Florenzi. In arrivo dal Barcellona Sergino Dest, terzino classe 2000 americano. Decisivo, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, un blitz avvenuto nelle scorse ore. Accordo raggiunto immediatamente sulla base di un prestito con diritto di riscatto. La cifra del riscatti è di 20 milioni di euro, domani il giocatore sarà in Italia per le visite.

The post Milan, colpo americano: in arrivo Dest dal Barcellona appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG