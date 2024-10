Il Milan lo avrebbe messo nel mirino per la prossima stagione. Costo elevato, 50 milioni, ma avrebbe il benestare di Ibra.

Nel panorama calcistico sempre effervescente, i movimenti di mercato rappresentano uno degli snodi cruciali per la costruzione delle squadre competitive. Una delle figure più carismatiche di questo mondo, Zlatan Ibrahimovic, ora nel ruolo di Senior Advisor per il Milan di proprietà del fondo RedBird, sembrerebbe pronto a lasciare un segno tangibile nella strategia di mercato del club rossonero.

L’idea sarebbe infatti di puntare su un talento che brilla nel campionato inglese. Affare da 50 milioni, tanto vuole infatti il club della Premier per liberarsene ma, in prospettiva del prossimo mercato estivo, il Milan pare intenzionato a giocarsi le sue carte per regalarsi il talento.

Il Milan in cerca di soluzioni dal mercato

Il Milan ha palesato in questo primo scorcio di stagione di avere qualche problemino rosa corta. Questa riflessione potrebbe infatti suggerire alla squadra mercato rossonera di agire sul mercato, magari già a gennaio, per cercare di colmare le assenze più significative. I nomi sul tavolo di Moncada non mancano, anzi, il Milan starebbe già capendo come muoversi in futuro, se non a gennaio sicuramente nella prossima estate. L’idea di avere una rosa competitiva e capace di duellare in Italia e in Europa è infatti alla base delle aspirazioni di questa proprietà, così dimostrano gli investimenti effettuati in questi anni, copiosi e mai a caso.

Il colpo da 50 milioni

La nuova perla desiderata dal Milan – scrive JuventusLive – per rinfrescare il proprio organico porta il nome di Dejan Kulusevski. Il giovane svedese, attualmente in forza al Tottenham, è ben noto al calcio italiano per il suo passato in bianconero con la Juventus. La sua versatilità, unione di tecnica e fisicità, lo ha reso uno degli elementi più brillanti della Premier League, catalizzando l’attenzione del colosso milanese che, in passato, aveva già manifestato un interesse nei suoi confronti. Non è un segreto che Zlatan Ibrahimovic, con la sua esperienza e carisma, possa giocare un ruolo decisivo nelle trattative di mercato del Milan. Le voci di mercato rivelano che il cartellino di Kulusevski potrebbe essere valutato attorno ai 50 milioni di euro dal Tottenham, una cifra importante ma non proibitiva per le casse rossonere, specialmente se dovesse concretizzarsi una cessione eccellente come quella di Rafael Leao, valutato oltre i 100 milioni di euro. Anche se al momento si naviga nell’ambito delle supposizioni, l’interesse milanista per l’ala svedese è un dato concreto che fa presagire un’estate movimentata sui fronti del calciomercato.

Rafael Leao

Trattativa molto complessa

Sebbene l’operazione Kulusevski-Milan rimanga, per il momento, nell’ambito delle indiscrezioni, il coinvolgimento di una figura di spicco come Ibrahimovic suggerisce un interesse serio e mirato. Il dinamismo del mercato potrebbe presto trasformare le voci in trattative concrete, delineando ulteriori scenari per un’estate rossonera all’insegna del cambiamento e dell’ambizione. Il tasso di successo di tali manovre sarà cruciale non solo per la competitività della squadra ma anche per consolidare una filosofia di squadra che veda al centro la valorizzazione dei talenti giovani sotto l’egida di campioni affermati.

