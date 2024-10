Paulo Fonseca pare seriamente intenzionato a intraprendere una vera e propria svolta tecnica. La sua decisione dice tutto.

San Siro è pronto ad accendere le proprie luci per accogliere Milan e Napoli in un match che promette spettacolo e divertimento. I rossoneri con l’obiettivo di recuperare in classifica proprio dai partenopei, gli azzurri di Conte per mettere in scena la prima mini fuga del campionato.

Molta carne al fuoco per quello che si evidenzia come uno dei big match spartiacque della stagione, dalla cui sorte potrebbero dipendere i destini di entrambe le squadre. Fonseca e i suoi hanno un solo risultato possibile: la vittoria.

Milan tra mille difficoltà ma con l’obiettivo scudetto

Come detto il Milan non ha molti bonus da giocarsi ancora, perdere questa sera significherebbe in qualche modo ritirare la propria candidatura allo scudetto. Vincere è la condizione necessaria per dare seguito alle parole in conferenza stampa di Fonseca che ha descritto le ambizioni del suo Milan da scudetto. I rossoneri, oltre agli squalificati Theo e Reijnders, dovranno fare a meno anche di Abraham, ancora afflitto dai problemi alla spalla, e di Gabbia che nelle ultime ore ha accusato un problemino fisico. Certamente non il modo migliore di approcciare al big match con gli azzurri ma Fonseca starebbe preparando una vera e propria svolta tecnica.

La svolta tecnica di Fonseca

Paulo Fonseca, al timone del Milan, ha optato per una mossa audace nella formazione base che affronterà il Napoli, affidando a Noah Okafor un ruolo da protagonista nell’attacco rossonero. Questa decisione non solo evidenzia la fiducia del tecnico portoghese nell’ex giocatore del Salisburgo ma lancia anche un messaggio chiaro a Rafa Leao: nessuna maglia è garantita, e ogni giocatore deve meritarsi il posto in campo. Rafa Leao, nonostante sia un elemento di spicco nella rosa milanista, si trova a dover dimostrare il proprio valore da una posizione più in ombra rispetto al solito. L’assenza dagli allenamenti per problemi muscolari, unita alla decisione di Fonseca di affidarsi a Okafor dopo un periodo di allenamenti intensivi a Milanello, suggerisce un Leao chiamato a riconquistare la fiducia del tecnico non solo nelle prossime partite di campionato ma anche in vista dell’imminente confronto europeo contro il Real Madrid. La situazione attuale rende chiaro che per il talentoso portoghese non vi è margine di errore: ogni minuto in campo dovrà essere sfruttato al meglio per far valere le proprie qualità.

Rafael Leao

Il futuro di Leao

La decisione di puntare su Noah Okafor in una partita di così alta posta rappresenta un campanello d’allarme per Rafa Leao, ma al contempo apre interessanti scenari per il futuro tattico del Milan. Fonseca sembra voler stimolare una competizione interna sana e produttiva, cruciale per mantenere alto il livello di impegno e prestazione dell’intera squadra. In questo contesto, l’incontro con il Napoli diventa non solo un test cruciale per le ambizioni di campionato dei rossoneri, ma anche un’occasione per valutare soluzioni offensive differenti, in vista dei prossimi impegni nazionali ed europei.

LEGGI ANCHE Milan, colpo da sogno dalla Premier? Ibra lo avrebbe messo nel mirino: costa 50 milioni

Leggi l’articolo completo Milan, svolta tecnica di Fonseca: la decisione non lascia più dubbi, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG