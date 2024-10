L’idea sarebbe clamorosa. Da quanto trapela però Fonseca ci starebbe pensando seriamente. Ecco i possibili scenari per l’immediato futuro.

Nel cuore della battaglia per lo scudetto, l’allenatore del Milan, Paulo Fonseca, si trova ad affrontare una vera e propria emergenza difensiva. Con l’indisponibilità di giocatori chiave come Theo Hernandez e Reijnders, squalficati, e l’infortunio di Matteo Gabbia, il tecnico si vede costretto a ricorrere a soluzioni inaspettate.

La squadra rossonera potrebbe attingere da Milan Futuro, per colmare le lacune. Tra le sorprese, emerge un nome destinato a guadagnarsi un posto sotto i riflettori. Ecco i possibili nuovi scenari in casa Milan per l’immediato futuro.

La crisi difensiva del Milan

Il Milan affronta uno dei momenti più critici della stagione senza tre dei suoi pilastri difensivi. La squalifica di Hernandez e Reijnders, unita all’infortunio di Gabbia, pone serie sfide per Fonseca, che si prepara per una partita cruciale contro il Napoli. L’infortunio muscolare di Gabbia, in particolare, lascia il Milan senza una riserva affidabile, esponendo le vulnerabilità di una strategia che ha visto la rosa affidarsi a soltanto quattro centrali. La sfida di questa sera contro il Napoli di Conte sarà un bel banco di prova per il Milan per testare la forza dell’organico rossonero che, viste le assenze, non parte con i favori del pronostico.

Sguardo al futuro: da Milan Futuro alla Prima Squadra

La risposta alla crisi potrebbe venire – scrive Milanlive.it – da un settore inaspettato: il Milan Futuro. Qui spicca il nome di Coubis, un giocatore che ha saputo reinventarsi, passando da terzino destro a difensore centrale. Nonostante un anno ostacolato da un grave infortunio al ginocchio, Coubis mostra segni di netta ripresa, dimostrandosi pronto per prendere parte alla prima squadra grazie alle sue qualità tecniche e fisiche. La sua capacità di adattarsi a più ruoli in difesa lo rende un’opzione preziosa per Fonseca, specialmente in un momento di scarse alternative.

Daniele Bonera

Tra presente e futuro: le prospettive del settore giovanile

La promozione di talenti come Coubis e Bartesaghi, quest’ultimo attualmente primo in linea per sostituire gli assenti, evidenzia l’importanza del settore giovanile milanista non solo come riserva di talenti in caso di emergenza ma anche come parte integrante della strategia di crescita del club. La decisione di limitarsi a quattro difensori centrali nella prima squadra e di affidarsi al settore giovanile in caso di necessità sembra ora dare i suoi frutti, con giovani talenti pronti a farsi avanti.

