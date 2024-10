Cambiano in fretta gli scenari nel calcio, esattamente come per il rossonero: da punto fermo alla cessione. Ecco cosa trapela.

Nel cuore pulsante del calcio italiano, il Milan emerge nuovamente come protagonista di vicende che oscillano tra strategie di campo e mosse di mercato, delineando già ora le prossime mosse per una stagione che si preannuncia ricca di sfide e opportunità.

Il cambio di guida tecnica con l’arrivo di Paulo Fonseca ha infatti introdotto nuove dinamiche all’interno dello spogliatoio rossonero, con un impatto diretto sul rendimento di alcuni calciatori e sulle strategie di mercato del club.

Un tecnico che sta trovando la sua strada

L’approccio di Fonseca al calcio, caratterizzato da una filosofia di gioco ben definita e da scelte coraggiose in termini di formazione, ha iniziato a mostrare i suoi frutti. Mettendo in campo una squadra che rispecchia sempre più la sua visione, l’ex allenatore del Lille ha saputo valorizzare alcuni talenti come Okafor e Chukwueze, mentre altri giocatori, precedentemente decisivi, stanno faticando a trovare spazio. Lo svizzero e il nigeriano rappresentano in questo senso le mosse vincenti di un tecnico che ha dimostrato di non guardare in faccia a nessuno, forte delle sue idee e delle sue convinzioni tecnico-tattiche.

Da punto fermo alla cessione

Uno dei casi più emblematici della nuova gestione è quello di Ruben Loftus-Cheek. L’inglese, dopo un’esordio promettente nella scorsa stagione con un bottino di 10 reti, sta vivendo un momento di difficoltà sotto la guida di Fonseca, con performance non all’altezza delle aspettative e un ruolo sempre più marginale nella strategia di gioco del tecnico portoghese. La sua difficoltà nel trovare spazio nel nuovo schema tattico ha portato alla decisione che potrebbe cambiare il suo destino all’interno del club. Il Milan, in vista di rafforzare la rosa in modo più coerente con il progetto tecnico di Fonseca, sembra orientato verso la cessione di Loftus-Cheek. Con una valutazione intorno ai 20 milioni di euro – scrive Milanlive.it – il club cerca di realizzare una plusvalenza dalla sua vendita. Il giocatore, che a gennaio compirà 29 anni, attira l’interesse di vari club inglesi, dimostratosi già attivi in passato per accaparrarsi le sue prestazioni. Nonostante la riluttanza iniziale a lasciarlo partire, il Milan sembra ora incline a valutare offerte.

Ruben Loftus Cheek

La strategia del Milan

L’emergere di questa situazione riflette non solo l’intenzione del Milan di puntare su una squadra che incarni appieno le idee del proprio allenatore ma anche l’incessante ricerca di equilibrio tra competenze tecniche e saggezza economica nel complesso mondo del calcio moderno. La possibile partenza di Loftus-Cheek segnerebbe un nuovo capitolo nella storia recente del club, illustrando come la gestione sportiva diventa sempre più un esercizio di precisione, dove ogni mossa sul mercato è studiata per potenziare l’identità e le prestazioni della squadra.

