Milan-Napoli sarà il big match della decima giornata di campionato. Una statistica però “preoccupa” Fonseca e i tifosi rossoneri.

L’orologio indica che manca sempre meno alla grande sfida di San Siro. La partita si descrive da sola, Milan-Napoli è uno dei crocevia della stagione sia per i rossoneri che per i partenopei. Sia per Fonseca che per Conte sarà una sfida che potrà dire molto sulle rispettive ambizioni in questo campionato.

Il Milan è chiamato ad afferrare l’ultimo treno scudetto, Conte e il suo Napoli invece potrebbero iniziare una vera e propria mini fuga verso il tricolore. Due sentiment opposti e ambizioni comuni al confronto in uno scenario idilliaco, San Siro promette infatti il tutto esaurito.

Milan in difficoltà ma ambizioso

Paulo Fonseca, in conferenza stampa, ha tessuto le lodi al proprio avversario rimarcando che il Napoli è senza dubbio una candidata autorevole per la conquista del tricolore. Ha però aggiunto con orgoglio e coraggio che lo scudetto scalda i cuori anche dei suoi ragazzi che, da qui alla fine, avranno in testa il desiderio di confrontarsi con tutti per la sua conquista. I rossoneri, oltre agli squalificati Theo e Reijnders, dovranno fare a meno anche di Abraham, ancora afflitto dai problemi alla spalla, e di Gabbia che nelle ultime ore ha accusato un problemino fisico. Le premesse non sembrano sorridere agli uomini di Fonseca che arrivano al big match più incerottati che mai ma non cambia l’ambizione per questa sera: vincere e dare un segnale al campionato.

La statistica che “preoccupa” Fonseca e i tifosi del Milan

Oltre alle parole, alle ambizioni e buono propositi, emerge inesorabile una statistica che di certo non crea fiducia in Fonseca e nei tifosi rossoneri. I rossoneri infatti non riescono a battere il Napoli nella gara del girone di andata da ben tre stagioni. Nello specifico l’ultima vittoria in tal senso risale alla stagione 2020-2021, con in campo Ibrahimovic. Il Milan si impose in quell’occasione 3-1 a Napoli con doppietta a firma dello svedese. Nella stagione 2021/22, a San Siro vinse il Napoli grazie al gol di Elmas, nel 2022/23 vittoria del Napoli a Milano 1-2 grazie a Politano e Simeone, nel 2023/24: 2-2 al Maradona.

Milan in cerca di risposte

Statistiche a parte, il Milan cerca un nuovo rilancio in campionato, e in particolare tenterà di dare seguito alle vittorie contro Udinese e Bruges che hanno ridato ossigeno a un ambiente che dopo la vittoria del derby ha palesato più di qualche difficoltà. Vincere contro il Napoli questa sera potrebbe segnare un netto e fondamentale segno di svolta nella stagione dei rossoneri.

