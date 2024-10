Si è parlato molto del futuro del rossonero e ora, da quanto trapela, la decisione appare presa. Gli scenari a gennaio.

Il Milan si appresta a scendere in campo per una partita decisamente molto importante che potrebbe dire tanto nel prosieguo di stagione dei rossoneri. A San Siro si presenta infatti la prima della classe guidata da Antonio Conte, forte del primato e con la voglia di continuare vincere.

Il Milan è chiamato a una risposta d’orgoglio e di forza, soprattutto per via delle molte assenza che condizioneranno le scelte di Fonseca in quel che si annuncia come uno dei big match principi della stagione. Per avvalorare la propria candidatura al titolo, il Milan deve imporsi questa sera.

Milan, è l’ultima chiamata scudetto

La sensazione che emerge è che la sfida contro il Napoli suoni davvero come un un dentro o fuori alla lotta al titolo. Dieci giornate non sono molte – vero – ma segnano comunque un piccolo giro di boa della stagione. Dall’esito della partita potrebbero dipendere anche alcune scelte di mercato, soprattutto per via di una decisione che pare ormai presa in casa Milan. Incassare altri punti di distacco, 11 tenendo contro dell’asterisco per Bologna-Milan, comincerebbero a pesare fin troppo per i rossoneri in una ipotetica rimonta tricolore. Occorre ricordare che i rossoneri, oltre agli squalificati Theo e Reijnders, dovranno fare a meno anche di Abraham, ancora afflitto dai problemi alla spalla, e di Gabbia che nelle ultime ore ha accusato un problemino fisico. Fonseca in conferenza stampa ha parlato però di obiettivo scudetto, occasione ghiotta questa sera per dimostrarlo sul verde di San Siro.

Oltre il campo, anche il mercato: la decisione per gennaio

Da punto fermo del Milan, a possibile partente. E’ il destino di Davide Calabria il cui contatto con il Milan è in scadenza a giugno 2025 e, al momento, non si segnalano contrattazioni per il suo rinnovo. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.com, il terzino rossonero nonché capitano del Milan avrebbe deciso cosa fare a gennaio, se restare cioè al Milan o anticipare il suo addio. Il giocatore propenderebbe per la permanenza, forte e desideroso di aiutare la squadra fino al termine della stagione, cullando magari anche un rinnovo in extremis.

Fonseca medita al cambio ruolo di Calabria

Davide Calabria, capitano e simbolo del Milan, potrebbe trovarsi ad affrontare il Napoli in una veste inedita. Il tecnico Fonseca, sollecitato sull’ipotesi di schierare Calabria come terzino sinistro, non ha esitato a considerare questa possibilità come reale, affermando senza giri di parole che “è un’ipotesi“. Sebbene Calabria abbia già ricoperto tale ruolo nei suoi esordi in Primavera e all’alba della sua carriera in prima squadra, l’idea di vederlo agire su quella fascia dopo anni in cui ha consolidato la sua presenza sulla corsia destra, rappresenta una novità significativa. Questa scelta sottolinea l’importanza della versatilità dei giocatori in un calcio sempre più dinamico e imprevedibile.

