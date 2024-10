Notizia senza dubbio forte: “Cardinale starebbe pensando a emettere un bond da 200 milioni”. Il giornalista aggiunge poi altri dettagli.

Nel mondo del calcio e degli affari, le strategie finanziarie sono sempre sotto i riflettori, soprattutto quando riguardano club storici e di grande successo come il Milan. Una recente indiscrezione svelata di un noto giornalista illumina un’interessante mossa da parte di Gerry Cardinale, proprietario del Milan e fondatore di RedBird Capital Partners.

Questa notizia non solo attira l’attenzione per le sue implicazioni economiche ma anche per il contesto in cui si inserisce, dato il profilo e le scelte passate di Cardinale nel panorama calcistico.

I bilanci floridi del Milan

Nella giornata di ieri Paolo Scaroni ha ufficializzato i bilanci del Club chiusi al 30 giugno 2024, snocciolando numeri davvero entusiasmanti. Il Presidente rossonero ha mostrato con fierezza i risultati ottenuti, raccontando nei dettagli un bilancio alimentato da ricavi per 456,9 milioni, nuovo record nella storia del Milan che si aggiunge a quello stabilito la scorsa stagione (404,5 milioni), per un aumento fissato al 13%. Insomma, ottimi numeri su cui poter costruire il futuro così come ha sottolineato Scaroni stesso, in quanto proprio da un bilancio in regola e florido dipendono gli investimenti per il futuro.

Un bond per il Milan

Il cuore dell’indiscrezione lanciata da Fabio Ravezzani riguarda l’intenzione di Gerry Cardinale di emettere un bond da 200 milioni di euro per il Milan. L’obiettivo principale di questa operazione sarebbe quello di gestire la scadenza del vendor loan contratto con Elliott, la società da cui Cardinale ha acquisito il club rossonero qualche anno fa. Se confermata, questa mossa sottolineerebbe una strategia attenta e calcolatrice da parte del proprietario nel gestire le complesse dinamiche finanziarie che accompagnano un club di tale levatura. L’eventuale emissione di un bond da parte di Cardinale potrebbe avere diverse implicazioni. Sotto l’aspetto finanziario, rappresenterebbe un’importante iniezione di risorse per il Milan, con potenziali effetti sulla gestione del debito del club e sulla sua salute economica generale. Inoltre, segnalerebbe agli attori del mercato finanziario e sportivo la volontà di Cardinale di investire risorse significative nel club, nonostante le precedenti controversie.

Gerry Cardinale

Le prospettive future

La prospettiva di un bond da 200 milioni di euro per il Milan da parte di Gerry Cardinale è una storia che merita attenzione, non solo per le sue immediate implicazioni economiche ma anche per le più ampie considerazioni legate alla gestione di un club del calibro del Milan. Rimane da vedere come questa mossa si inserirà nella narrativa più grande delle operazioni di mercato e delle strategie finanziarie che continuano a definire il calcio moderno.

Mi dicono che Cardinale starebbe pensando di emettere un bond Milan da 200 milioni per far fronte alla scadenza del vendor loan con Elliott. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) October 29, 2024

