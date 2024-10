L’Arabia Saudita potrebbe a breve bussare in casa Milan per il rossonero. Si aprirebbero così nuovi scenari clamorosi.

Da una parte il campo, Milan-Napoli questa sera a San Siro, dall’altra il mercato che inizia a tessere le propria fila non risparmiando colpi di scena e suggestioni che fino a qualche settimana fa erano davvero difficile da credere.

In particolare potrebbe tornare a bussare alla porta del Milan l’Arabia Saudita. Questa volta però il nome sul banco è davvero un insospettabile e, dalla sua eventuale partenza, potrebbero dipendere molte scelte del Milan in sede di mercato.

Prima del mercato c’è Milan-Napoli

Prima di parlare di mercato occorre però fare il punto sul big match di questa sera a San Siro tra Milan e Napoli. La posta in gioco è davvero altissima, entrambe le squadre si giocano una piccola fetta del proprio campionato. Per il Milan la sfida è senza dubbio più importante in quanto, in caso di sconfitta, i punti dal Napoli capolista salirebbero addirittura a 11 in attesa di recuperare la sfida contro il Bologna. I rossoneri oltretutto dovranno far fronte non solo agli squalificati Theo e Reijnders, ma dovranno fare a meno anche di Abraham, ancora afflitto dai problemi alla spalla, e di Gabbia che nelle ultime ore ha accusato un problemino fisico. Insomma, le premesse non sembrano sorridere agli uomini di Fonseca che arrivano al big match più incerottati che mai.

L’Arabia Saudita torna a bussare?

E’ fuori dai progetti del Milan, fuori dalla lista Champions, e il suo futuro potrebbe presto prendere una direzione inattesa, Sulle tracce di Jovic – scrive Calciomercato.com – si registrerebbero gli interessanti proprio degli arabi che, nel prossimo mercato, potrebbero sbloccare una situazione in casa Milan che i rossoneri non sono riusciti a sbrigliare durante l’estate. Non è un mistero infatti che il Club avrebbe ceduto volentieri il serbo, senza però riuscire a trovare l’incastro giusto.

Luka Jovic

Da Jovic passa il mercato del Milan

E’ evidente che una possibile cessione di Jovic potrebbe influenzare il mercato rossonero. Il Club di Via Aldo Rossi infatti potrebbe decidere di propendere per l’acquisto di un altro attaccante, soprattutto se Fonseca riterrà di continuare a usare la doppia punta nel proprio scacchiere tattico. Il Milan aspetta e cerca di capire come eventualmente agire sul mercato per non farsi trovare impreparato.

