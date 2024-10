Parabola discendente davvero emblematica. Ma quanto costa davvero al Milan la sua crisi? Ecco il dato che preoccupa.

Il Milan si appresta a giocare questa sera una partita davvero importante, quasi decisiva, contro il Napoli di Antonio Conte. Fonseca non ha altri risultati che vincere per rendere credibile la propria candidatura al tricolore. Conte invece ha la possibilità di siglare un allungo molto promettente per un futuro vincente.

Le squadrare arrivano all’appuntamento di questa sera con due sentiment opposti, una con il vento in poppa, l’altra decisamente rimaneggiata ma con forte la voglia e lo spirito di sovvertire ancora i pronostici che premiano, al momento, l’undici azzurro di Antonio Conte.

Milan in difficoltà

Come detto le squadre arrivano al grande appuntamento di questa sera con sentimenti decisamente opposti. Questo si riflette anche nell’emergenza con cui Fonseca dovrà contare in sede di formazione da schierare. I rossoneri infatti, oltre agli squalificati Theo e Reijnders, dovranno fare a meno anche di Abraham, ancora afflitto dai problemi alla spalla, e di Gabbia che nelle ultime ore ha accusato un problemino fisico. Insomma, le premesse non sembrano sorridere agli uomini di Fonseca che arrivano al big match più incerottati che mai. In conferenza stampa il mister ha ribadito che l’obiettivo dei suoi è lo scudetto, stasera è certamente l’occasione migliore per dimostrarlo sul campo nonostante le notevoli difficoltà descritte.

Da titolare a riserva, ma quanto costa la crisi del rossonero?

Fikayo Tomori, arrivato al Milan nel gennaio 2021, si è velocemente affermato nel cuore della difesa rossonera, divenendo un pezzo pregiato della squadra che ha conquistato il 19esimo Scudetto. Nonostante le difficoltà che il centrale inglese ha palesato, Paulo Fonseca ha mantenuto fiducia in lui, che pur mostrando incertezze, è rimasto un punto fermo della difesa. La sua velocità lo rende un difensore unico e prezioso per contrastare attaccanti agili, anche se ci sono margini di miglioramento, soprattutto nel posizionamento e nelle marcature. Nelle ultime ore però sono circolate voci su una possibile esclusione di Tomori per la partita Milan-Napoli, segnalando forse un momento di riflessione per il difensore inglese. A dimostrazione di come le prestazioni sportive si intreccino con aspetti economici e finanziari, il costo del cartellino di Tomori ha subito una progressione notevole. Partendo da 28,8 milioni di euro al momento del suo trasferimento, si è giunti a 35 milioni nell’ultimo bilancio approvato per il 2023/2024. Questo aumento è attribuibile ai bonus accumulati anno dopo anno.

Fikayo Tomori

Criticità e Prospettive Future

L’attuale situazione di Tomori pone alcune questioni cruciale: il calciatore sarà in grado di ritrovare la forma che lo ha reso imprescindibile per la vittoria dello Scudetto? La decisione di Fonseca di escluderlo, temporaneamente o a lungo termine, segnerà una svolta nella sua carriera nel Milan? Di fronte a queste incertezze, ci si interroga anche sulle mosse future della squadra, specie in vista del mercato estivo 2025, che potrebbe essere decisivo per il futuro del difensore inglese.

