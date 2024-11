Il Milan studia nei minimi dettagli il prossimo colpo di mercato. Pare infatti intenda già “prenotarlo” per giugno.

Il mercato non conosce mai pause, anche quando i suoi battenti sono chiusi. Il Milan, come altre società, pianifica già le prossime mosse con la finalità di aggiungere quanta più qualità possibile al proprio organico.

Nelle ultime ore sta circolando una voce di mercato davvero molto curiosa e interessante. Il Milan infatti sarebbe in procinto di “prenotare”

La delusione di Cagliari

I tifosi del Milan ci avevano davvero sperato che la notte di Madrid avesse definitivamente cancellato i problemi delle ultime settimane rossoneri, mettendoli una volta e per tutte da parte. Nei fatti non è stato così e la trasferta di Cagliari ha riaperto il dibattito in casa Milan. Ancora un passo indietro, così come evidenziato anche dallo stesso Paulo Fonseca al termine della gara dell’Unipol Domus sarda. Delusione tra i tifosi e la consapevolezza che sia necessario qualche intervento sulla rosa di Fonseca, per aumentare i giri del motore della squadra. Su tutti spicca un nome davvero molto interessante che il Milan, stando agli ultimi rumors, starebbe pensando di prenotare per giugno

Colpo prenotato per giugno?

Tra i nomi che scircolano in orbita Milan, spicca Simone Canestrelli, difensore centrale del Pisa dotato di un grande potenziale. La sua abilità in difesa e il contributo offensivo, illustrato da reti importanti, hanno catturato lo sguardo attento del Milan – scrive La Nazione – club sempre alla ricerca di nuovi talenti, specialmente italiani, per rafforzare la propria rosa senza influenzare negativamente la lista degli stranieri. Il Pisa, naturalmente, è consapevole del gioiello che ha tra le mani. Acquistato dall’Empoli per 2,6 milioni di euro, il difensore ha un valore che, dato l’interesse suscitato, potrebbe anche triplicare. La posizione della squadra toscana è chiara: non è intenzionata a lasciar andare facilmente uno dei suoi migliori elementi, soprattutto in un momento così cruciale della stagione. Il quotidiano toscano evidenza però il Milan potrebbe avanzare una proposta in grado di soddisfare entrambe le parti. L’idea potrebbe infatti essere di opzionarlo, prenotarlo in altre parole. e lasciarlo in Toscana fino a fine stagione per poi prenderlo eventualmente in estate.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Il futuro di Canestrelli e le mosse del Milan

Il Milan, da parte sua, non resta a guardare. L’attenzione per Canestrelli sottolinea la volontà della dirigenza di puntare su giovani promettenti del calcio italiano, seguendo una politica di investimento sul talento nazionale che da tempo caratterizza il club. Allo stesso tempo, la squadra rossonera valuta attentamente le proprie opzioni difensive, considerando possibili partenze che potrebbero aprire la strada a nuovi arrivi.

LEGGI ANCHE Milan, “nuovo” Bennacer a gennaio? Furlani ha pronta l’offerta per il colpo

Leggi l’articolo completo Milan, colpo “prenotato” per giugno? La mossa a sorpresa di Furlani, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG