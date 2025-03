Milan-Como 2-1, Pulisic e Reijnders riaccendono la corsa all’Europa?

Il Milan arrivava malissimo a questa partita, bene per i tre punti, ma serve molto di più…

Non era una partita semplice da affrontare e lo sapevamo già. Il Como ha schierato la formazione più offensiva possibile schierando contemporaneamente Nico Paz, Diao, Cutrone e Strefezza. I comaschi sono da inizio campionato una delle squadre più matte del campionato, capace di ottenere risultati incredibili su campi molto difficili.

Primo tempo: il solito Milan

Dopo 5 minuti di partita il Milan non riesce ad approfittare di una super occasione: Musah dopo aver scartato il portiere in un 5 contro 0 riesce addirittura a buttare la palla a lato della porta. La prima mezz’ora passa senza grandi pericoli per il Milan, ma con un Como decisamente più propositivo. Maignan salva due volte, la prima volta su Paz, poco prima che Da Cunha infili il gol del vantaggio comasco, e la seconda su Kempf al 44′.

Secondo tempo: i singoli salvano il diavolo

Nel secondo tempo Conçeicao mette Felix, Fofana e Jimenez togliendo Musah, Theo e Bondo. Da Cunha dopo nemmeno cinque minuti infila il gol dello 0-2, annullato per fuorigioco, ma il Como domina a San Siro. Incredibilmente, dopo neanche 3 minuti però pareggia Pulisic, con una conclusione prepotente come Captain America. Il Milan sembra riprendersi: Reijnders colpisce una traversa clamorosa a poco più ci venti minuti dal termine e al 75′ lo stesso olandese infila il 2-1. L’espulsione di Dele Alli conclude una partita molto dinamica e piacevole. Il Milan gioca male nel primo tempo e nel secondo viene salvato, come sempre, dai suoi singoli. Bene per i tre punti, ma serve molto di più.

