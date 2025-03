Milan-Como 2-1, Conceiçao: “Abbiamo vinto con merito, è stata una grande partita”

Doveva essere una partita da vincere serenamente, così non è stato, la crisi continua…

In un contesto abituale Milan-Como dovrebbe equivalere a tre punti facili per il Milan, invece in questa situazione assurda alla vigilia sembrava più probabile una vittoria dei comaschi. Questo perché gli ambienti delle due squadre sono, allo stato attuale delle cose, completamente diversi. A Como si respira un’aria ottima, di grandi successi che nel futuro arriveranno sicuramente; mentre a Milanello l’ambiente è a dir poco frustrato dalla crisi che sta vivendo il Milan. Infatti le parole di Conceiçao nel postpartita fanno trasparire non poco sollievo

Conceiçao: “Abbiamo vinto con merito”

Il mister davanti alle telecamere dichiara: “Reijnders gioca per tutti, cerchiamo di non scendere mai di livello. Mio figlio era in tribuna, ma l’esultanza è di un allenatore che ha visto la squadra sbagliare subito due gol e andare in difficoltà, con un Como molto in fiducia. Abbiamo vinto con merito. Quando avevamo la palla sapevamo dove attaccare, abbiamo fatto dei bei gol, ma il Como è una bella squadra“. Inoltre Reijnders invece ai microfoni ha sottolineato l’importanza della curva nelle partite casalinghe del Milan

Primo tempo imbarazzante, ma i singoli salvano il Milan

Nel primo tempo il Como ha meritato di concludere in vantaggio. Diao e Paz hanno letteralmente fatto ammattire la difesa del Milan e Da Cunha è stato autore di un gol di pregevolissima fattura. E va ringraziato Maignan, autore di un vero e proprio miracolo su Kempf. Nel secondo tempo dopo che il Como si vede annullare il gol del raddoppio pareggia Pulisic con una grande conclusione, dieci minuti prima. he Reijnders completi la rimonta. Ottimo per i 3 punti, ma il prossimo anno servirà molto di più.

