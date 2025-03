Era il sogno di Maldini, e ora può arrivare davvero al Milan: ecco il colpaccio “pronto” a far impazzire i tifosi

Era il sogno di Maldini, e ora può arrivare davvero al Milan. L’ultima voce di mercato alimenta i sogni di gloria dei tifosi rossoneri.

Il Milan batte il Como in rimonta e rilancia la sua corsa verso un posto in Europa. Il calendario favorevole e la nuova verve della squadra potrebbero permettere l’ennesimo ribaltone in classifica. Tuttavia, sul futuro rossonero pesa la scelta di Ibrahimović, la cui decisione potrebbe influenzare le prossime mosse del Club. Nonostante le incertezze, il giorno dopo la partita l’atmosfera è positiva, anche grazie a una voce di mercato che ha scatenato l’entusiasmo tra i tifosi: un possibile colpo rossonero sembra più vicino, regalando nuova speranza per un finale di stagione ricco di emozioni.

Il colpaccio di mercato per tornare a sognare in grande

Le prestazioni del Milan nella stagione attuale hanno evidenziato la necessità di rafforzare la squadra, specialmente se si vogliono evitare gli errori del passato e puntare seriamente allo Scudetto. Nonostante i limiti di budget rispetto ai colossi del calcio europeo, i rossoneri hanno sempre esplorato il mercato in cerca di occasioni vantaggiose. Una in particolare sembra stimolare più di altre la dirigenza rossonera. Il giocatore era uno dei sogni mercato di Paolo Maldini quando rivestiva il ruolo di dirigente e ora, da quanto trapela, potrebbe essere molto più di una banale opportunità.

Era il sogno di Maldini, ora può diventare realtà per il Milan

Asensio ha dimostrato al mondo intero di cosa sia capace, rilanciandosi significativamente all’Aston Villa con un’impressionante serie di 7 gol in 8 presenze. Queste prestazioni non solo aumentano il suo valore per l’Aston Villa, che vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo, ma riaccendono anche l’interesse di top club, come il Milan. Nel ruolo occupato da Asensio, il Milan è pronto a fare spazio – scrive Milanlive.it – con la prevista cessione di Samuel Chukwueze, indicando un chiaro interesse in un giocatore di qualità superiore. Paolo Maldini aveva già manifestato interesse per Asensio anni fa, durante una fase di incertezza contrattuale del giocatore con il Real Madrid. Oggi, con un contratto in scadenza nel giugno 2026 con il PSG, Asensio potrebbe essere acquistato per una cifra intorno ai 25 milioni di euro, una somma che potrebbe essere negoziata al ribasso considerando diversi fattori, tra cui l’età del giocatore. Tuttavia, uno degli ostacoli maggiori per il Milan potrebbe essere l’elevato stipendio attualmente percepito da Asensio, stimato tra i 7 e gli 8 milioni netti annui, una cifra che, in assenza di entrate dalla Champions League, potrebbe rivelarsi proibitiva.

