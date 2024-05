La Curva Sud emette un comunicato in cui annuncia lo sciopero del tifo in occasione di Milan-Genoa, domenica 5 maggio a San Siro.

Aria tesa, vibrante nel mondo Milan. Le sconfitte a stretto giro d’orologio di Roma e poi nel derby con l’Inter hanno lasciato strascichi polemici evidenti. Il popolo rossonero ha vissuto due cocenti battute d’arresto, testimonianze vivide di quanto sarà opportuno lavorare con diligenza e impegno nel prossimo mercato, partendo dall’acquisto di giocatori importanti e scegliendo un allenatore all’altezza delle ambizioni della piazza e del nome Milan. Proprio la scelta dell’allenatore ha aizzato la prima protesta dell’ecosistema, una levata di scudi di immense proporzioni contro Lopetegui, al punto da raggiungere anche gli Stati Uniti d’America. Indignazione e malcontento che non si è ancora sopito e che proseguirà domenica in occasione di Milan-Genoa, alle ore 18:00 a San Siro. In mattinata la Curva Sud, tramite Instagram, ha svelato il piano di contestazione che andrà in scena al Meazza contro il Grifone.

Il comunicato della Curva Sud

“Domenica contro il Genoa Curva Sud Milano ed AIMC non esporranno striscioni/bandiere/stendardi e si asterranno da qualsiasi forma di tifo. Invitiamo tutto il resto del pubblico presente allo stadio ad unirsi a questa forma di protesta che ha come unico obiettivo, quello di incentivare la società a proseguire nella linea d’investimenti intrapresa la scorsa stagione, puntando su un allenatore che sappia stimolare il gruppo e valorizzare i giovani, facendo acquisti mirati nei ruoli lasciati scoperti questa stagione. Non spetta a noi come sempre fare scelte e nomi, la cosa importante è che la società mandi un segnale chiaro e forte di voler rafforzare il progetto imbastito la scorsa estate. Sempre con il Milan nel cuore!”.

La risposta del Milan

La società non può certamente restare indifferente dinanzi al silenzio assordante del popolo rossonero. Il tifo milanista si è infatti sempre contraddistinto per calore e passione, sostenendo la squadra oltre ogni confine e al di la di ogni risultato sul campo. L’amarezza di questo finale di stagione, unito a un apparente immobilismo societario, sono stati il motore e la benzina di questa protesta.

Occorre dare risposte, ricucire lo strappo tra società e tifoseria nel bene del Milan. Cardinale ha promesso e annunciato poco tempo fa di voler una squadra ai vertici in Italia, in Europa e nel mondo. E’ il momento di attuare quanto detto.

