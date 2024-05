Il Milan monitora Boloca del Sassuolo. Il centrocampista potrebbe arrivare in rossonero per sostituire il partende Bennacer.

Il Milan inizia a prepararsi per il prossimo mercato. Quest’ultimo sarà davvero fondamentale per inquadrare al meglio la prossima stagione che, per ovvie ragioni, dovrà offrire maggiori gioie rispetto a quelle offerte in questa prossima alla conclusione. Furlani ha annunciato che, a differenza di quello scorso, il prossimo mercato dovrà preferire la qualità alla quantità. La base e l’ossatura della squadra in effetti non manca, occorre solo aggiungere qualità in quei reparti che in questa stagione hanno palesato maggiori difficoltà. Il Milan ha l’intenzione di operare al rafforzamento del centrocampo, reparto che potrebbe assistere alla partenza di Bennacer. Per sostituire l’algerino la squadra mercato rossonera ha messo in cima ai propri desideri due giocatori: Fofana e nelle ultime ore Boloca del Sassuolo.

Idea Boloca

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il Milan potrebbe decidere di lasciar partire Bennacer. Sull’algerino infatti si segnalano interessamenti sia dalla Premier che dall’Arabia. A fronte di un’offerta importante, il Milan potrebbe non opporsi al trasferimento. La squadra mercato rossonera è già al lavoro per puntellare la linea mediana, a prescindere da quanto accada con Bennacer. Oltre a Fofana, l’ultimo nome finito sul taccuino di Furlani e Moncada sarebbe Boloca del Sassuolo, la cui valutazione di aggira attorno ai 15 milioni di euro.

Chi è Boloca

Boloca può rappresentare un vero e proprio affare di mercato, soprattutto se la squadra emiliana dovesse non conservare la massima serie. Il centrocampista rumeno, ma con cittadinanza italiana, e un destro naturale dotato di una buona tecnica di base e, al contempo, di una grande pulizia tecnica nel condurre il pallone e giocarla. Altra caratteristica molto importante del giocatore è il suo grande dinamismo e lettura delle situazioni in campo, Boloca si evidenzia come una perfetta mezzala box-to-box.

