Il Milan studia la mossa giusta per portare a casa la punta di peso necessaria per rimpiazzare il partente Giroud. Quattro i nomi sul banco.

Oltre al casting sempre aperto per la panchina rossonera, è in corso anche quello relativo al prossimo 9 del Milan. La partenza di Giroud obbliga la società a mettere i piedi nel mercato attaccanti con decisione per accaparrarsi un degno erede del francese. Le alternative non mancano, anzi, così come le difficoltà e insidie vista la grande concorrenza che gravita attorno ai nomi che maggiormente interessano il Milan. La Gazzetta dello Sport, sulle proprie colonne, ha fatto il punto della situazione.

Benjamin Sesko

Zirkzee prima scelta, Sesko l’alternativa

L’attaccante olandese in forza al Bologna resta il primo obiettivo del Milan nel prossimo mercato. La Gazzetta dello Sport sottolinea infatti sia proprio Zirkzee il primo nome sul taccuino di Furlani anche se – aggiunge la rosea – resta forte la concorrenza di Juventus e Arsenal. In seconda posizione, come prima alternativa, il nome caldo è quello di Sesko del Lipsia. Ciò che di lui maggiormente piace in casa Milan è il fisico maestoso, i suoi colpi e la capacità di attaccare la profondità. In stagione l’attaccante sloveno ha segnato 11 gol in Bundesliga, 2 in Champions e 2 in Coppa di Germania. I costi sia per Zirkzee che per Sesko sono elevati, tra i 50 e i 60 milioni.

Le alternative low cost

Le alternative in casa Milan non mancano. Oltre a Zirkzee e Sesko, la rosea ha evidenziato che sul taccuino della squadra mercato rossonera ci sarebbe anche Guirassy dello Stoccarda. Il costo sarebbe contenuto, pari alla clausola rescissoria di 17,5 milioni. In questo 2023-24 ha segnato 25 gol, secondo marcatore del campionato dopo Harry Kane. Altro nome che potrebbe interessare coniugando al meglio qualità e costi è Jonathan David, la cui valutazione realistica potrebbe aggirarsi attorno ai 20-25 milioni. Sullo sfondo restano Gimenez e Gyokeres.

