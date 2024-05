Il Napoli si muove Alessandro Buongiorno, obiettivo del Milan per la difesa. ADL ha fatto un’offerta molto importante al Torino.

Il Milan nel prossimo mercato opererà senza dubbio per assicurarsi un attaccante importante, capace di garantire gol e giocate da autentico numero 9. La squadra mercato rossonera però non si limiterà a questo e tenterà di puntellare anche altri reparti. Tra questi figura senza dubbio anche la difesa, nelle ultime settimane infatti si sono segnalati ammiccamenti molto frequenti con Buongiorno del Torino. Il centrale granata sarebbe il profilo ideale per dare nuova consistenza alla difesa rossonera ma, secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, sulle tracce del Nazionale si sarebbe mosso con autorevolezza una big di Serie A.

Alessandro Buongiorno

ADL punta Buongiorno

Il Napoli di De Laurentiis – scrive Il Corriere dello Sport – si sarebbe iscritto con autorevolezza alla corsa per Alessandro Buongiorno. I partenopei, esattamente come il Milan, necessitano di un centrale difensivo importante e di comprovata garanzia. La società di De Laurentiis avrebbe rotto gli indugi sferrato il primo assalto al muro granata alzato da Cairo per il proprio gioiello: Alessandro Buongiorno. Il Corriere dello Sport riferisce di un’offerta sontuosa, pari 35 milioni di euro di base fissa, con l’aggiunta di 5 milioni di bonus.

La risposta del Milan

E’ lecito aspettarsi una risposta del Milan che però dovrà chiarire prima le proprie intenzioni circa il nuovo tecnico. Buongiorno rappresenta una priorità per i rossoneri e, nelle ultime settimane, si sono registrati passi avanti significativi in merito al suo passaggio al Diavolo. L’interesse del Napoli potrebbe sparigliare le carte e stravolgere tutto. Possibile possa scatenarsi un’asta sul centrale difensivo granata.

