Il Milan punta convintamente su Fofana per rinforzare la propria linea mediana. Il punto sul mercato rossonero per il centrocampo.

Il Milan si è posto come priorità rafforzare l’attacco ma non solo. Fari puntati anche sul centrocampo, reparto che potrebbe vedere l’addio a fine stagione di Bennacer. La squadra mercato rossonera, in tal senso, sembra avere le idee chiare sul profilo su cui puntare. Tuttosport, sulle proprie colonne, ha fatto il punto della situazione, evidenziando i nomi più caldi in orbita rossonera. Su tutti spicca quello di Fofana, di cui emergono anche le cifre del possibile affare.

esultanza gol Ismael Bennacer

Fofana in pole

Il Milan accelera e stringe i tempi. L’obiettivo è quello di portare a Milanello che possa ricordare per caratteristiche fisiche e tecniche il sergente Frank Kessie. La scelta, secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbe Youssouf Fofana del Monaco. Si parla anche di cifre, circa 20 milioni. Il profilo del francese piace alla dirigenza rossonera per il suo gran fisico e perché potrebbe inserirsi a meraviglia nel 4-3-3 sia come vertice basso e, all’occorrenza, anche in una mediana a due.

Le alternative

Fofana non è il solo nome che aleggia sul Milan. Sul taccuino di Moncada ci sarebbero almeno due alternative, entrambe da considerarsi come occasioni del mercato. La prima porta al nome di Amrabat, in uscita dal Manchester United. Difficile che il marocchino sarà riscattato e che resti in Premier, ancor di più che possa restare alla Fiorentina. Potrebbe quindi rappresentare per il Milan un’occasione di mercato.

La seconda invece porta a Renato Veiga, centrocampista ventenne del Basilea. Il classe 2003 di nazionalità portoghese infatti nasce calcisticamente come mediano, posizione che ricopre meglio con maggior frequenza, vista la buona fisicità data dai suoi 190 cm. Molto abile, all’occorrenza, anche a interpretare il ruolo di difensore centrale e, considerata la preferenza per il piede mancino, anche da terzino sinistro di posizione.

L’articolo Milan, Fofana primo nome a centrocampo: le cifre dell’affare proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG