Lopetegui, dopo il grande clamore che ha fatto il suo possibile approdo al Milan, esce allo scoperto e dice la sua.

Il partito #Nopetegui farebbe il pieno di voti se si candidasse. La forte levata di scudi del popolo rossonero in merito al suo arrivo al Milan ha sollevato un gran clamore mediatico, sbarcando anche oltreoceano. La contestazione avviata dal mondo rossonero ha forse raffreddato la pista che avrebbe potuto portare il tecnico spagnolo a Milano. A parlare ora però è proprio il diretto interessato che, ai microfoni di ESPN, ha voluto dire la sua.

Julen Lopetegui

La risposta di Lopetegui

In seguito alla forte contestazione avviata dal pubblico milanista in merito al suo possibile approdo al Milan, Lopetegui ai microfoni di ESPN ha espresso il suo pensiero. Ecco le sue parole: “Abbiamo avuto opportunità di lavorare in questi ultimi mesi, ma per vari motivi abbiamo detto di no, in attesa di qualcosa che veramente ci convincesse. Può arrivare, come non arrivare. È vero che le nostre esperienze in Inghilterra sono state buone, e che la nostra idea era quella di rimanere in Premier League e di allenare una squadra lì, ma vediamo dove ci condurrà il calcio. Ci sono grandi club in Europa e siamo sempre aperti a progetti che ci entusiasmano e che possono soddisfarci“.

Il futuro di Lopetegui

Il tecnico spagnolo, nel corso della sua intervista a ESPN, ha aggiunto anche che “per noi è molto importante, ti dà la possibilità di spiegare chi sei, come si lavora e cosa vogliamo costruire. E proveremo a farlo nel prossimo progetto”. Dalle parole di Lopetegui si avverte il desiderio di essere coinvolto in un progetto importante, di qualità. L’ipotesi Milan, in tal senso, poteva rispondere perfettamente alle aspirazioni dell’allenatore spagnolo ma, da quanto trapela, le sue percentuali di vestire rossonero nella prossima stagione sono ormai pari a zero.

