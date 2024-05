Fabio Ravezzani ha commentato la situazione relativa a Conte, in orbita Milan e non solo. L’ex ct della Nazionale sarebbe un problema.

Il nome di Antonio Conte aleggia da mesi ormai sulla nostra Serie A, prima in orbita Milan e poi in quella Napoli. Il suo profilo, il suo curriculum rappresenta – a detta di molti tifosi – la panacea di ogni male, la certezza quasi matematica di vincere, oltretutto subito. Il calcio sappiamo bene non sia una scienza esatta, eppure il suo nome suscita diffusamente questi pensieri. Del suo futuro, sempre più incerto, ne ha parlato Fabio Ravezzani evidenziando alcuni punti critici dell’ex ct della Nazionale.

Fabio Ravezzani

Conte? Un problema

Fabio Ravezzani, ai microfoni di TMW Radio, format di Tuttomercatoweb.com, ha parlato di Antonio Conte e del suo futuro. Il giornalista ha affermato che “lo vogliono in pochi, il Milan non lo vuole, la Juventus non lo vuole, il Bayern Monaco non lo vuole“. Ha aggiunto inoltre una considerazione piuttosto interessante, sottolineando che “abbia fatto anche un po’ di promozione di sé stesso. Certe notizie che sono uscite fuori sono state ispirate dal suo entourage, per esempio l’accostamento al Bayern, non era vero”. Inoltre il giornalista ritiene che Conte “sia in una situazione abbastanza imbarazzante soprattutto per il suo ego. Credo che l’x ct della Nazionale sia un problema per qualsiasi società che non abbia la necessità di vincere subito e a qualsiasi costo. Molte preferiscono programmare con un altro allenatore”.

Conte-Milan, capitolo chiuso?

Antonio Conte e il Milan è un matrimonio che difficilmente potrà compiersi. Le indiscrezioni a riguardo raccontano che il Club rossonero sarebbe orientato verso altri lidi. Il nome dell’ex ct della Nazionale scalda i tifosi rossoneri che, in lui, vedono l’uomo giusto per tornare immediatamente a vincere.

