Milan, Conceicao sbarca oggi. Ecco quando e i nomi del suo staff

Chiusa la breve era Fonseca (ma se ne parlerà ancora per molto) ecco il nuovo allenatore rossonero, Sergio Conceicao da Coimbra. Ha già firmato ed oggi atterrerà a Milano con tutto il suo staff.

La notizia dell’arrivo di Sergio Conceiçao a Milano per prendere le redini del Milan rappresenta una svolta significativa per il club, segnando l’inizio di un nuovo capitolo nella sua storia.

La decisione arriva in seguito all’esonero di Paulo Fonseca, annunciato dopo l’incontro contro la Roma. Con la Supercoppa Italiana alle porte, la gestione del club si trova di fronte a una sfida importante che forse necessitava di un’azione veloce e determinata.

Ecco Conceicao

La vicenda rossonera ha visto, nelle ultime ore, un’accelerazione degna di nota: Paulo Fonseca, fino a ieri alla guida tecnica, è stato sollevato dal suo incarico intorno alla mezzanotte, una decisione resa pubblica dallo stesso allenatore in maniera piuttosto inusuale, con un annuncio in diretta televisiva subito dopo la partita contra la Roma mentre si accingeva a lasciare lo stadio di San Siro. Questo cambio di guida apre le porte a un nuovo corso sotto la guida di Sergio Conceiçao, scelto per portare avanti o modificare il progetto sportivo del club.

Lo staff del nuovo portoghese

Ad accompagnare Conceiçao nella sua avventura italiana, ci sarà uno staff altamente qualificato, pronto a supportare l’allenatore nella gestione della squadra. Il vice allenatore sarà Siranama Dembélé, figura già ben conosciuta e apprezzata nel panorama calcistico per il suo approccio innovativo. Al fianco di Dembélé, lavoreranno due allenatori dei portieri: Vedran Runje e Diamantino Figueiredo, entrambi con una solida esperienza alle spalle. Lo sport scientist Eduardo Oliveira, assieme agli assistenti Fabio Moura e Joao Costa, completeranno il team, garantendo una preparazione fisica e tattica di livello.

Sergio Conceicao

Lo sbarco

L’arrivo di Sergio Conceiçao, previsto in città nel primo pomeriggio, alle 14, è atteso a cellulari spianati dalla stampa che sicuramente vorrà sapere di più sui tempi ed i modi in cui è stato avvicinato dalla dirigenza del Milan. Conceicao ha già firmato un contratto con il Milan per sei mesi ad un milione di Euro con opzione di rinnovo per un altro anno a favore del club rossonero. Non si può dire certo sia stato un fulmine a cielo sereno ma, per come è avvenuto, questo avvicendamento tra portoghesi sta sollevando molte domande a cui sarebbe opportuno fornire risposte da parte delle dirigenza milanista.

