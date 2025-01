Milan, ecco il comunicato ufficiale su Paulo Fonseca

Attraverso il proprio sito web il Milan comunica l’esonero del tecnico portoghese con queste parole. Ora è ufficiale.

Nel grande carosello del calcio professionistico, la vita di un allenatore è spesso appesa a un filo sottile che può spezzarsi in qualsiasi momento, soprattutto quando i risultati attesi tardano ad arrivare.

Il Milan ieri sera ha compiuto una scelta radicale e decisiva per il proprio futuro tecnico, aprendo un capitolo nuovo che vede protagonista un altro allenatore portoghese, pronto a raccogliere la sfida.

Fine di un breve regno

La decisione di esonerare Paulo Fonseca arriva in un momento delicato per il club, che cerca di ritrovare la strada del successo in campionato e nelle competizioni europee. L’addio di Fonseca, annunciato dall’allenatore stesso in un’intervista, è avvenuto in termini di grande pacatezza da parte del trcnico, sottolineando la professionalità con cui ha affrontato il suo incarico fino all’ultimo momento. Il Milan, attraverso un comunicato ufficiale, ha espresso il proprio ringraziamento per l’impegno dimostrato, augurandogli il meglio per il suo futuro professionale.

Un arrivo inaspettato

La notizia di ieri sera traccia una linea netta tra il passato recente e il futuro immediato del Milan. Dopo una serie di prestazioni sottotono che hanno portato al deludente pareggio 1-1 contro la Roma, la dirigenza rossonera ha deciso di operare un incisivo cambio alla guida tecnica della squadra. Paulo Fonseca, il cui percorso al Milan si chiude con parole cariche di dignità e professionalità, lascia il posto a Sergio Conceicao, un altro esperto stratega del calcio portoghese, destinato a sbarcare a Milano con grandi aspettative.

Paulo Fonseca

Il comunicato

Ecco lo scarno comunicato, come da prassi, con cui il Milan ha ufficializzato l’addio a Paulo Fonseca: “AC Milan comunica ufficialmente di avere sollevato Paulo Fonseca dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Paulo per la grande professionalità e gli augura il meglio per il futuro“.

