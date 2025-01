Milan, chi è Sergio Conceicao. Il nuovo allenatore rossonero ai raggi X

Dagli esordi al Porto ai bei ricordi lasciati da giocatore in Serie A. Da allenatore, carriera vincente in madrepatria. Tutto sul nuovo tecnico, sempre portoghese, del Milan.

Nelle pieghe delle decadi calcistiche, alcuni nomi riescono a lasciare un’impronta importante sia come giocatori che come allenatori. Questo è il caso di Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição, meglio noto come Sergio Conceição.

Nato a Coimbra, in Portogallo, il 15 novembre 1974, Conceição ha intrapreso una carriera che lo ha visto brillare nei campi da gioco come esterno di fascia destra tecnico, dinamico e determinato per poi sedersi con successo sulla panchina come allenatore capace di trasmettere la stessa tenacia.

Portogallo e Italia

Come calciatore, prima di lasciare il Portogallo per l’Italia, Conceição ha messo in mostra le sue qualità nel Porto, dove ha messo in bacheca tre campionati nazionali e una coppa del Portogallo. Il suo trasferimento alla Lazio nel 1998, per una cifra record all’epoca di 15 miliardi di lire, ha segnato l’inizio di una proficua avventura italiana. Con i biancocelesti, ha vinto uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana (con sua rete decisiva contro la Juventus a Torino), una Coppa delle Coppe e una Supercoppa UEFA.

Giro d’Italia

Nella sua carriera, Conceição ha vestito anche le maglie di Parma ed Inter, vivendo momenti alterni, tra trasferimenti significativi e fasi meno brillanti a causa di vari infortuni. Tornando poi alla Lazio, sotto la guida di Roberto Mancini, ha concluso la sua esperienza italiana prima di accettare una nuova sfida in Belgio con lo Standard Liegi, dove disputò le sue ultime stagioni ad alto livello tra il 2004 ed il 2007, prima di subire una lunga squalifica per aver aggredito un arbitro. Ottimo il suo score in nazionale con 12 reti in 56 match disputati col Portogallo.

In panchina

Con l’addio ai campi da gioco, Conceição non ha abbandonato il mondo del calcio, ma ha iniziato a scrivere un nuovo capitolo della sua vita come allenatore. Dai primi passi con l’Olhanense e l’Académica fino alla guida tecnica del Braga, Conceição ha dimostrato di saper trasmettere ai suoi giocatori la grinta che lo caratterizzava da calciatore. Dopo un avventura in Francia, al Nantes, Conceicao è tornato a casa ad Oporto. Il culmine della sua carriera da allenatore, infatti, è segnato dal ritorno al Porto nel 2017, dove in sette stagioni ha potuto celebrare molti successi domestici, vincendo tre campionati portoghesi e quattro coppe del Portogallo. Sul finire della scorsa stagione, dei dissapori col presidente dei “Dragoes” (l’ex allenatore di Chelsea e Tottenham Villas-Boas) hanno fatto si che Conceicao risolvesse unilateralmente il suo contratto per poi, dopo sei mesi di “vacanza”, approdare al Milan.

San Siro

